I-SYS представляет «DocTrix.Опросы» — российскую альтернативу Microsoft Forms и Google Forms для бизнеса

Российская ИТ-компания I-SYS объявляет о выходе нового продукта — «DocTrix.Опросы», модуля для создания и проведения корпоративных опросов, анкетирования и внутренних исследований. Решение предназначено для бизнес-пользователей и позволяет получать обратную связь от сотрудников и клиентов без использования зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

«DocTrix.Опросы» — это полноценная отечественная замена Microsoft Forms и Google Forms, разработанная с учетом требований российских компаний к безопасности, масштабируемости и интеграции с внутренними ИТ-системами. Продукт входит в экосистему DocTrix и органично встраивается в корпоративные процессы заказчика.

Модуль помогает компаниям улучшить внутренние коммуникации, повысить вовлеченность сотрудников и ускорить принятие управленческих решений за счет автоматизированного сбора и анализа данных. С помощью DocTrix.Опросы можно проводить пульс-опросы, оценивать процессы, собирать обратную связь в свободной форме, а также использовать метрики CSAT и NPS.

Функциональные возможности «DocTrix.Опросы» охватывают весь жизненный цикл работы с опросами: от создания анонимных и персонализированных анкет до анализа результатов. Пользователи могут настраивать логику ветвления вопросов, выбирать различные типы ответов, гибко задавать аудиторию опросов по сотрудникам, подразделениям или ролям, а также визуализировать и фильтровать результаты. Для удобства распространения доступны генерация ссылок и QR-кодов, а результаты опросов можно выгружать в формат XLSX для дальнейшей аналитики.

В ближайших планах у разработчиков — развитие модуля в сторону проведения тестов с проверкой правильных ответов, подсчетом и выставлением баллов.

«DocTrix.Опросы» доступен как в формате SaaS из российского облака, так и в варианте on-premise — для развертывания в инфраструктуре заказчика. Это делает продукт универсальным решением для компаний с разными требованиями к размещению и обработке данных.

«"DocTrix.Опросы" — это не просто замена зарубежных форм. Мы создали инструмент, который помогает компаниям выстраивать диалог с сотрудниками и клиентами на системном уровне, получать честную обратную связь и быстро превращать ее в управленческие решения», — сказал Аркадий Золотовицкий, исполнительный директор I-SYS.

Выход «DocTrix.Опросы» усиливает экосистему DocTrix и подтверждает экспертизу I-SYS в развитии российских ИТ-решений, обеспечивающих бизнесу независимость от иностранных платформ и реальную прикладную ценность для конечных пользователей.