Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, чего ждут от Рунета в 2026 году

Специально ко Дню Рунета, 7 апреля 2026 г., медиахолдинг Rambler&Co спросил у пользователей, каким они видят развитие российского сегмента всемирной сети. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрошенные россияне рассказали, без чего они уже не представляют свой день онлайн. Половина из них (51%) выбрали чтение новостей в СМИ, а 21% – личные переписки в мессенджерах и соцсетях. 13% не могут представить жизнь без полезных сервисов вроде поиска, карт, госуслуг и других утилитарных инструментов. Авторские каналы и блоги ставят на первое место 9% опрошенных, а видеоформаты – короткие ролики, стримы и подкасты – только 6%.

Если говорить о глобальных трендах, 53% участников опроса утверждают, что все чаще замечают у себя усталость от алгоритмических лент и «нейромусора» – потока генеративного ИИ-контента развлекательного содержания. Осознанное сокращение времени онлайн предпринимают 18%, а 19% фиксируют активное использование ИИ‑сервисов – от подсказок и резюме до генерации собственного контента. Каждый десятый (10%) отказывается от инфошума и для получения новостей выбирает закрытые каналы и персонализированные рассылки вместо самостоятельного поиска.

Не обошли россияне стороной и проблему мессенджеров. Для 37% респондентов по‑прежнему достаточно одного основного сервиса. При этом треть участников (32%) сознательно используют два мессенджера, чтобы не зависеть от одной площадки. Столько же – 31% – подключают три и более, разделяя рабочие и личные контакты и разнося коммуникации по разным каналам.

Отношение к росту ИИ в Рунете остается неоднозначным. Только 6% пользователей воспринимают увеличение доли контента, созданного с помощью ИИ, положительно, считая, что это экономит время и упрощает поиск нужного в моменте. Нейтрально относятся 18% – для них ключевым критерием остается качество, а не способ создания. При этом 34% признаются, что им становится сложнее отличать факты от вымысла, а 36% начинают беспокоиться, какой информации в сети можно доверять. Еще 6% пока не замечают таких изменений в своей ленте.

Главным вызовом для Рунета россияне (38%) называют избыточность поверхностного и недостоверного контента. На втором месте (31%) – безопасность данных и приватность. Информационная перегрузка, когда «слишком много всего и сложно фильтровать», стала главной проблемой для 10% участников. Зависимость от алгоритмов, которые сами решают, что показывать, беспокоит 12%, а 9% чаще всего говорят о нехватке живого общения и искренности в сети.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 марта по 2 апреля 2026 г., в нем приняли участие 2,164 тыс. интернет-пользователей.

