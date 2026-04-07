Покровка вышла на скорости 100 Мбит/с

Сотовая связь без задержек и скоростной мобильный интернет до 100 Мбит/с стали доступны абонентам «МегаФона» в Покровке Прибайкальского района Бурятии. Это стало возможным благодаря строительству базовой станции, значительно улучшившей покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покровка была основана в начале XVIII веке, как небольшое поселение вдоль реки Селенги, на землях местного мужского монастыря. Сейчас в селе проживают две сотни человек, ранее сеть для них обеспечивала станция, расположенная в соседнем поселении. Теперь же в Покровке появилось собственное телеком-оборудование, благодаря которому абоненты смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми услугами на высоких скоростях.

Построенная инфраструктура связи работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и быструю передачу данных. Стабильный 4G позволит сельчанам быстро загружать мобильные приложения и объемные файлы, смотреть видео в хорошем разрешении без зависаний, пользоваться онлайн-банкингом и мессенджерами. Стало проще удаленно учиться и работать, посещать дистанционные консультации у врачей и получать государственные услуги.

«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку качественной связью и быстрым интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Ранее наши специалисты улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Другие материалы рубрики

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
