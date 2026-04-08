«Авито Работа»: парикмахеры лидировали по уровню средних предлагаемых зарплат в креативной индустрии

Эксперты «Авито Работы» провели исследование, чтобы узнать, как изменился рынок творческих профессий. Так, по данным платформы за I квартал 2026 г. лидером по средним зарплатным предложениям в креативной сфере стала профессия парикмахера. Этим специалистам предлагали в среднем 78,7 тыс. руб\мес, что на 35% выше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом фактический доход может заметно варьироваться в зависимости от количества заказов, уровня квалификации, опыта работы и формата занятости. Повышение интереса к парикмахерам связано с активным развитием индустрии красоты, ростом числа салонов и постоянным спросом на услуги ухода за волосами и внешностью. Эксперты определили средний уровень зарплатных предложений, опираясь на данные, указанные работодателями в вакансиях. При этом стоит учитывать, что реальные ожидания кандидатов могут различаться в зависимости от уровня опыта, региона проживания и формата занятости.

Второе место среди высокооплачиваемых профессий стала вакансия ювелира, в среднем кандидатам предлагали 75,8 тыс. руб/мес (+23% за год), а замыкает тройку лидеров профессия реставратора, где средний доход специалистов составил 74,4 тыс. руб/мес, что на 34% выше чем за аналогичный период. Рост зарплат в творческих профессиях обусловлен общим спросом на креативные специальности в условиях цифровизации бизнеса и персонализации продуктов

Четвертое место заняли дизайнеры. Таким специалистам в I квартале 2026 г. работодатели в среднем были готовы платить 72,6 тыс. руб/мес (+22% за год). В зависимости от специализации, эти специалисты могут заниматься разработкой визуальных концепций, оформлением печатных и цифровых материалов, созданием фирменного стиля или интерфейсов. Дизайнеры востребованы в самых разных отраслях — от маркетинга и ИT до розничной торговли и производства, где ценится умение сочетать креативный подход с практическими задачами бизнеса.

Замыкает пятерку лидеров профессия контент-менеджера, для которой средние зарплатные предложения составили 65,2 тыс. руб/мес (+32%). Работа этих специалистов заключается в планировании, создании и управлении контентом на различных онлайн-платформах. Контент-менеджеры формируют информационную повестку, следят за актуальностью материалов и поддерживают коммуникацию бренда с аудиторией. Их роль становится все более значимой на фоне роста цифрового рынка и повышения интереса компаний к качественному присутствию в медиа

«Рост средних предлагаемых зарплат в творческих профессиях в I квартале 2026 г. во многом связан с развитием цифрового контента. На рынке растет конкуренция за квалифицированных специалистов, особенно в творческих направлениях, где требуются навыки работы с современными инструментами и платформами. Также компании интересуются расширением рекламных бюджетов компаний и выход брендов в новые визуальные форматы, поэтому работодатели активно повышают зарплатные предложения. За год особенно выросли доходы контент-менеджеров (+32%), дизайнеров (+22%) и художников (+16%)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

