Блогерам на заметку: больше всего контенту инфлюенсеров доверяют краснодарцы и дети, а меньше других — пермяки

По данным собственного исследования Страхового Дома ВСК, россияне демонстрируют высокий уровень доверия к блогерам – 67%, а среди молодежной аудитории этот показатель еще выше – 76%. Причем, почти каждый второй респондент признается в совершении покупки под влиянием рекомендаций авторов блогов. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 9% россиян полностью доверяют контенту инфлюенсеров, еще 57% — в целом полагаются на их мнение. Регионы-лидеры по данному показателю – Краснодарский край (84%) и Свердловская область (83%). Скептически относятся к деятельности блогеров жители Нижегородской области (70%) и Пермского края (67%).

Почти половина россиян – 47% – признаются, что совершали покупки (в том числе, финансовых продуктов) под влиянием инфлюенсеров. Чаще всего следуют их рекомендациям люди в возрасте 25-34 лет (60% в этой категории), с высоким уровнем дохода (55% в этой категории). Наиболее недоверчивые россияне проживают в Пермском крае (77% считают, что на них не влияет мнение сторонних авторов), Нижегородской и Самарской областей (по 70%).

Самая преданная аудитория блогеров – дети. 77% россиян признались в том, что контент блогеров влияет на покупки для их детей. Особенно это характерно для молодых родителей – 18-24 лет (92% в этой возрастной категории) и 25-34 лет (87%), чаще всего среди людей со средним доходов (78% в данной категории).

По данным опроса ВСК, именно навязчивая реклама больше всего раздражает россиян в блогерах – 41%. Для людей с невысоким уровнем дохода наиболее отталкивающим фактором является манипулирование мнением подписчиков (44%), отсутствие фактчекинга (33%), несовпадение реального образа жизни от контента, а также, если автор сам не верит в ценности, транслируемые аудитории (по 22%).

У россиян со средним и высоким доходом вызывает раздражение токсичное поведение инфлюенсеров (19% и 16% в каждой из категорий), неумение воспринимать критику со стороны (18% и 16%), слишком высокий заработок блогеров (15% и 12%).