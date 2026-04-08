CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

«Иви» запускает раздел аудиосериалов

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о запуске нового раздела в мобильном приложении — аудиосериалов. Теперь у подписчиков платформы будет еще более разнообразный выбор контента, и они смогут погружаться в любимые истории, не привязываясь к экрану, — во время поездок, занятий спортом или выполнения рутинных дел.

Аудиосериал — это форма повествовательного контента, сочетающая в себе черты подкаста, аудиокниги и телевизионного сериала. От аудиокниги он отличается многоголосой постановкой с отдельными актерами для каждого персонажа, саунд-дизайном и музыкальным сопровождением. В библиотеку аудиосериалов на «Иви» войдут уже полюбившиеся слушателям проекты и новинки известных авторов и студий — среди них «Росмэн», «1С Аудиокниги», «Фабуланова» и другие.

Каталог также пополнят эксклюзивы, созданные командой собственного производства онлайн-кинотеатра. Первым таким стал аудиосериал «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики от сценариста Максима Свешникова («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Ёлки 5» и другие), который рассказывает об охоте спецслужб на глухонемого сироту с редким телепатическим даром. Ученые мечтают изучить способности мальчика и сделать его стратегическим оружием. Премьера аудиосериала уже состоялась на «Иви».

Команда «Иви» интегрировала раздел «Аудио» в привычный для пользователей онлайн-кинотеатра интерфейс мобильного приложения. Для удобства поиска и навигации он отделен от каталога видеоконтента, но при этом расширяет возможности выбора для аудитории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

