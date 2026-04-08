CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн кв. м

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает развитие логистической инфраструктуры: ее совокупная площадь превысила 5,2 млн кв. м, а число объектов — более 200. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В 2025 г. компания запустила 12 новых логистических объектов, а совокупные инвестиции в развитие логистической, ИТ-инфраструктуры, а также в новые проекты и направления превысили 310 млрд руб.

Компания продолжает строительство новых объектов и расширение действующих логистических комплексов. В 2026 г/ планируется расширение действующих мощностей в Красном Бору (Ленинградская область), Пензе, Владивостоке и Юрге. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию логистических центров в Омске, Твери, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Чите, Перми, Красноярске и Смоленске. Также компания откроет первые собственные объекты в странах присутствия — в Минске, Алматы и Астане. Общая площадь новых логистических центров составит 1,7 млн кв. м.

Цифровизация

Развитие логистической инфраструктуры снижает операционные и логистические издержки для продавцов и производителей, одновременно расширяя их возможности по хранению и управлению товаров. Для покупателей это означает сокращение сроков получения заказов и стабильно высокий уровень сервиса.

Строительство и модернизация складских комплексов компании являются стратегически значимым драйвером развития отраслевой инфраструктуры и напрямую способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов присутствия. Реализация таких проектов формирует новые точки экономического роста и стимулирует деловую активность. Компания намерена и далее последовательно масштабировать и укреплять свою логистическую инфраструктуру, усиливая свои позиции на рынке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/