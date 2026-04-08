MWS расширила возможности сервиса для совместной работы TeamStream

«МТС Web Services» (MWS, входит в цифровую экосистему МТС), представила обновление сервиса для записи и обмена видео TeamStream. В продукте появились публичные папки, инструменты аналитики просмотров и загрузка внешних видео с автоматической транскрибацией. Новые функции упрощают работу с видеоинструкциями и демонстрационными материалами для клиентов и команд.

В числе новых функций — публичные папки. Пользователь может собрать в одну папку нужные видео, сделать ее доступной по ссылке и отправить клиенту или коллеге. Видео открываются сразу в браузере или во встроенном плеере мессенджера, а регистрация или скачивание файлов не требуется. Функция позволяет делиться не отдельными роликами, а целыми подборками видео по одной ссылке — например, инструкциями или обучающими материалами.

Вторая новая функция — аналитика просмотров. Теперь можно видеть, кто открыл видео, когда это произошло, с какого устройства его посмотрели и сколько раз. Это помогает понять, дошла ли информация до клиента и насколько она была востребована. Инструмент особенно полезен для команд продаж и поддержки, где важно отслеживать реакцию на отправленные материалы.

Еще одно обновление — возможность загружать видеофайлы с компьютера в TeamStream. После загрузки сервис автоматически создает текстовую расшифровку и краткое содержание ролика, а сам файл становится доступен по ссылке. Это позволяет сократить время на обработку видео и упростить работу с ним без дополнительных сервисов.

«Мы видим, что видео становится одним из основных форматов деловой коммуникации. Пользователям важно не только быстро записать ролик, но и удобно передать его и понять, как с ним взаимодействуют. В TeamStream мы последовательно закрываем эти задачи и развиваем сервис как полноценный инструмент для работы с видео в бизнесе» — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Обновление уже доступно пользователям TeamStream. Новый функционал можно протестировать бесплатно.

Другие материалы рубрики

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Российским банкам разрешать подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
