Платформа inSales настроила интеграцию с мессенджером Max

Теперь продавцам интернет-магазинов на платформе inSales доступно подключение бота Max для взаимодействия с клиентами. Интеграция реализована через официальный API (Application Programming Interface) мессенджера, что обеспечивает безопасное и надежное соединение. Об этом CNews сообщил представитель inSales.

В Max покупатели смогут получать уведомления по заказам, вести переписку с магазином и отслеживать статусы товаров. Продавцы смогут настраивать шаблоны уведомлений по заказам как внутри мессенджера, так и в личном кабинете inSales.

«Работа с мессенджером позволяет круглосуточно оставаться на связи с клиентами и вести коммуникацию привычным способом. Помимо Max, на платформе inSales остаются доступны и другие каналы коммуникации», — сказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.

inSales — это платформа электронной коммерции для создания сайтов и автоматизации продаж на маркетплейсах. Платформа помогает управлять онлайн-продажами через все каналы: интернет-магазины, маркетплейсы, соцсети и мессенджеры.