CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов

Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов. Познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке «Каналы» в национальном мессенджере. Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение. Об этом CNews сообщили представители Max.

Найти папку «Каналы» можно в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на «+».

Если пользователь подписался на более 20 каналов — в папке отобразятся те каналы, на которые он подписан.

В начале апреля 2026 г. количество приватных и публичных каналов в Max достигло 4,7 млн, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


