CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

RWB предложит бизнесу сервис покупки транспорта и оборудования в лизинг

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила новое направление — цифровой лизинг для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«WB Лизинг» позволяет предпринимателям получать оборудование, транспорт и спецтехнику на выгодных условиях и быстрее развивать бизнес.

«RWB не просто разрабатывает финансовые продукты, а меняет рынок. «WB Лизинг» строит полностью цифровые и бесшовные процессы. Мы видим значительный спрос на выгодные лизинговые программы. Это связано с падением доступности лизинга для компаний малого и среднего бизнеса за последние два года: средние размеры авансового платежа увеличились до 20-25%, ставки выросли вслед за ключевой, как и доля отказов клиентам в финансировании со стороны банков и лизинговых компаний. Поэтому наша задача была сделать не просто удобный, но и выгодный сервис: с авансом от 5%, комфортным ежемесячным платежом, сроком финансирования до пяти лет и специальными скидками. WB Лизинг работает с любым бизнесом, но в первую очередь мы рассчитываем на то, что сервис позволит нашим продавцам и перевозчикам получить доступ к выгодному финансированию», — сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Финансирование от «WB Лизинг» доступно для лизингополучателей от микро- до крупного бизнеса на новый транспорт, спецтехнику и оборудование стоимостью от 100 тыс. до 400 млн руб. «WB Лизинг» сотрудничает с крупнейшими дилерами и производителями, что гарантирует доступ к широкому ассортименту транспорта, спецтехники и оборудования на специальных условиях.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Сервисом могут воспользоваться не только предприниматели, уже работающие с Wildberries, но и любые внешние клиенты, заинтересованные в расширении и модернизации основных средств.

Весь процесс заключения лизинговых сделок проходит полностью онлайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/