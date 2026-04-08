RWB предложит бизнесу сервис покупки транспорта и оборудования в лизинг

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила новое направление — цифровой лизинг для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«WB Лизинг» позволяет предпринимателям получать оборудование, транспорт и спецтехнику на выгодных условиях и быстрее развивать бизнес.

«RWB не просто разрабатывает финансовые продукты, а меняет рынок. «WB Лизинг» строит полностью цифровые и бесшовные процессы. Мы видим значительный спрос на выгодные лизинговые программы. Это связано с падением доступности лизинга для компаний малого и среднего бизнеса за последние два года: средние размеры авансового платежа увеличились до 20-25%, ставки выросли вслед за ключевой, как и доля отказов клиентам в финансировании со стороны банков и лизинговых компаний. Поэтому наша задача была сделать не просто удобный, но и выгодный сервис: с авансом от 5%, комфортным ежемесячным платежом, сроком финансирования до пяти лет и специальными скидками. WB Лизинг работает с любым бизнесом, но в первую очередь мы рассчитываем на то, что сервис позволит нашим продавцам и перевозчикам получить доступ к выгодному финансированию», — сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Финансирование от «WB Лизинг» доступно для лизингополучателей от микро- до крупного бизнеса на новый транспорт, спецтехнику и оборудование стоимостью от 100 тыс. до 400 млн руб. «WB Лизинг» сотрудничает с крупнейшими дилерами и производителями, что гарантирует доступ к широкому ассортименту транспорта, спецтехники и оборудования на специальных условиях.

Сервисом могут воспользоваться не только предприниматели, уже работающие с Wildberries, но и любые внешние клиенты, заинтересованные в расширении и модернизации основных средств.

Весь процесс заключения лизинговых сделок проходит полностью онлайн.