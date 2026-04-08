СЗ «Развитие» перевёл 90% бронирований квартир в онлайн за первый месяц продаж

Девелопер СЗ «Развитие» за первый месяц работы перевёл 90% бронирований квартир в онлайн с помощью онлайн-бронирования Profitbase. Инструмент встроили в работу отдела продаж без длительной перестройки процессов. Сегодня почти все сделки начинаются с консультации в офисе и завершаются онлайн-бронированием, которое фиксирует квартиру и цену за клиентом. Об этом CNews сообщил представитель Profitbase.

Команда девелопера имеет опыт работы в крупных и начинающих строительных компаниях. Это позволило запустить бизнес сразу с опорой на отработанные процессы и цифровые инструменты, а не проходить долгий путь от бумажного документооборота к онлайн-сервисам.

Для автоматизации этапа бронирования квартир СЗ «Развитие» выбрал модуль онлайн-бронирования Profitbase. Через систему клиент может оформить и оплатить бронь: оплата проходит через встроенный эквайринг, а данные о бронировании и платеже автоматически попадают в CRM, освобождая менеджеров от ручной подготовки договоров, QR‑кодов и чеков.

От момента запуска продаж до первых онлайн-броней прошёл примерно месяц: специалисты Profitbase подключили и настроили систему, девелопер загрузил объекты и параметры платного бронирования, а менеджеры прошли обучение. Уже через неделю после обучения в системе оформили первую бронь. Сегодня около 90% сделок СЗ «Развитие» проходят через онлайн-бронирование в Profitbase.

«Сейчас у нас большинство сделок проходит через онлайн-бронирование. Сделки без брони бывают, но их немного — примерно 10%. По сути, онлайн-бронирование стало стандартным этапом сделки», — отметили в СЗ «Развитие».

Опыт СЗ «Развитие» показывает, что онлайн-бронирование помогает зафиксировать решение клиента в момент, когда оно принято, и не терять сделки на промежутке между выбором квартиры и выходом на сделку. В классической схеме покупатель может отложить решение из‑за необходимости повторного визита в офис и похода в банк. За это время клиент может передумать приобретать квартиру или выбрать другое предложение. Онлайн-бронирование сокращает этот разрыв: клиент оплачивает бронь дистанционно, получает подтверждение, а девелопер видит оплату и статус в единой системе. СЗ «Развитие» планирует и дальше использовать онлайн-бронирование как базовый инструмент при масштабировании бизнеса и запуске новых проектов.

