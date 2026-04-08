«Точка Банк» запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами

«Точка Банк» объявил о запуске сервиса «Транспортный ЭДО» для работы с электронными перевозочными документами (ЭПД). Решение объединяет все процессы в одном окне и помогает подготовить бизнесу к обязательному переходу на электронный формат перевозочных документов. По оценке «Точка Банка», новый сервис сэкономит время оформления документов до двух раз.

Транспортный ЭДО «Точка Банка» входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД.

С 1 сентября 2026 г. все участники перевозок — грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели — должны оформлять перевозочные документы в электронном виде. В их числе: транспортные накладные, заказы-заявки на перевозку, экспедиторские документы (включая поручения, складские и экспедиторские расписки), а также железнодорожные и авиационные накладные. Бумажный документооборот будет допустим только в отдельных случаях, перечень которых определит Министерство транспорта РФ.

Предприниматели смогут сократить время в работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) — главным документом в перевозке. Документ считается одним из наиболее сложных в логистике, поскольку заполняется сразу несколькими сторонами и требует предельной точности. В сервисе до 80% полей в ЭТрН заполняются автоматически, статус перевозки виден в одном окне, а обмениваться документами с контрагентом можно через роуминг с другими операторами ИС ЭПД. При проверках достаточно показать QR-код с телефона. Автоматизация и оформление в едином интерфейсе поможет кратно снизить операционную нагрузку и не допустить ошибок в документах. Подключение возможно независимо от классического ЭДО.

Транспортный ЭДО фокусируется на поддержке предпринимателей в переходе. Сервис поможет разобраться в требованиях и адаптироваться к новым правилам вместе с экспертами, которые доступны клиентам в чате 24/7.

По данным «Точка Банка», около 31% клиентов уже взаимодействуют с грузоперевозками. В первую очередь это интернет-торговля, строительство и оптовая торговля. При этом в «Точка Банке» отмечают, что масштаб предстоящих изменений затрагивает более широкий круг бизнеса.

Цифровизация

«На рынке сохраняется ощущение, что переход на ЭПД касается только транспортных компаний. На деле это почти любой бизнес, который отправляет или принимает товары. По нашим оценкам, под требования попадает до 95% предпринимателей, а сами грузоперевозчики — лишь около 6%. Меняется сама логика работы с переходом на ЭПД, перевозки становятся цифровыми, а значит, и более прозрачными и управляемыми. И здесь бизнесу важно перестроиться заранее, например, согласовать с контрагентами обмен документами ЭТрН ещё до начала работы, а также подготовить учётные системы. Мы хотим помочь предпринимателям пройти этот переход, сделать его простым и удобным, без лишних действий в их и так загруженном графике, без сбоев в отгрузках и ошибок в документах. Когда всё подготовлено заранее и есть интуитивно-понятные инструменты, адаптация проходит ровно и предсказуемо», — отметила лидер «Транспортного ЭДО» «Точка Банка» Олеся Кудинова.

В банке добавили, что переход на электронный формат предполагает подключение к оператору ИС ЭПД, а также подготовку внутри компании и адаптацию внутренних процессов документооборота.

Ожидается, что по мере приближения к 1 сентября 2026 г. спрос на решения и экспертизу в сфере ЭПД будет расти, особенно со стороны компаний, ранее не работавших с ЭДО.

