В Москве открылась TikTok-кофейня «Закулисье», созданная нейросетью

В Москве открылась поп-ап кофейня-театр «Закулисье», концепция которой была создана с помощью искусственного интеллекта. Проект запустила тик-ток-блогер Алина при помощи нейросети, которая сопровождала запуск на всех этапах, – от идеи пространства до структуры работы. Об этом CNews сообщили представители «Закулисья».

Пространство оформлено как мини-сцена с кулисами. Перед гостями — игрушечная кофемашина, касса и холодильник, за которыми находится кукла, повторяющая образ создательницы проекта. Она принимает заказ и имитирует приготовление напитка, в то время как настоящий бариста делает кофе за кулисами. После этого кукла «выдает» готовый напиток. Таким образом пространство объединяет кофейню и кукольный театр — процесс превращается в перформанс для посетителей.

Автор проекта ранее работала бариста, но не имела опыта в предпринимательстве. В соцсетях Алина активно делится процессом создания «Закулисья», показывая все этапы — от идеи до запуска. Еще до открытия кофейня завирусилась в соцсетях — ролики о ее создании уже набрали более 10 млн просмотров.

Ключевую роль в разработке концепции сыграла нейросеть «Алиса AI». Она помогла выбрать помещение и локацию, мастерскую по создании куклы, упростила процесс оформления документации, а также дала советы в составлении меню.

После старта проекта нейросеть продолжает выступать в роли консультанта и помогает развивать кофейню.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/