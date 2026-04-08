VK запустила подписку «VK Видео Премиум»

VK сообщила о запуске подписки «VK Видео Премиум». С ней пользователи могут смотреть видео без рекламных вставок, пауз и ожиданий на любом устройстве: в веб-версии, мобильном приложении и на Smart TV.

Стоимость «VK Видео Премиум» составляет 299 руб. в месяц. Пользователи могут дополнительно подключить опцию с подпиской на «VK Музыку» за 100 руб.: за 399 руб. в месяц откроется доступ к контенту без рекламы сразу в двух сервисах. Возможность выбора сохраняется: каждый может продолжать пользоваться сервисами бесплатно с рекламой или перейти на премиальный формат без неё.

Подписку можно подключить и управлять ей в разделе настроек профиля в мобильных приложениях и Smart TV, на сайте и мини-приложении «ВКонтакте». Отключить сервис можно в любой момент за два шага: зайти в настройки профиля и выбрать раздел управления подпиской, затем нажать «Отключить». В дальнейшем платформа планирует расширить возможности «VK Видео Премиум», добавив дополнительные сервисы и опции.

«Подписка «VK Видео Премиум» позволяет смотреть ролики непрерывно и делает использование сервиса более удобным и приятным. Это важный шаг к тому, чтобы каждый зритель мог сам выбирать, как комфортнее смотреть контент», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Другие материалы рубрики

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/