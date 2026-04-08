Wildberries представила новый автоматизированный формат ПВЗ

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает Смарт-выдачу – новую автоматизированную систему получения заказов в ПВЗ Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Теперь, чтобы забрать товар, клиенту будет достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения через систему Смарт выдачи, установленную в ПВЗ, — ячейка с заказом откроется автоматически.

Сейчас такой формат тестируется в 10 пунктах выдачи Wildberries в Москве. Найти подходящий ПВЗ, чтобы опробовать Смарт выдачу, пользователи могут при оформлении заказа. При этом все заказанные товары должны быть размеров, которые не превышают 60×40×40 см, и стоимостью до 50 000 руб. включительно.

«Смарт-выдача — это не просто про развитие технологий, это новый высокий стандарт обслуживания наших клиентов, что является для нас одним из приоритетов развития WB ПВЗ в этом году. Мы сокращаем возможные очереди и время получения заказа: забрать заказ можно за считанные секунды, просто отсканировав QR-код. Одна из наших целей — сделать процесс получения заказов максимально быстрым, удобным и современным для каждого клиента», — отметил директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким.

