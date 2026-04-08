«Яндекс Авто» и Changan объявили о международном партнёрстве

«Яндекс» объявил о заключении соглашения о международном партнёрстве с Changan Automobile. Автопроизводитель теперь будет встраивать мультимедийную платформу «Яндекс Авто» в новые модели Changan, а в дальнейшем — и в другие модели. Это позволит адаптировать автомобили под потребности пользователей в России и других странах.

Новый кроссовер Changan UNI-S, представленный 7 апреля 2026 г., стал очередной моделью, в которой появятся сервисы «Яндекса». Управлять «Музыкой» и «Книгами» можно будет прямо с мультимедийного экрана автомобиля — это избавит от необходимости брать в руки смартфон, что важно во время поездки.

«Яндекс Музыка» и «Книги» представлены в едином интерфейсе — так удобнее управлять обоими сервисами, переключаться между треками, аудиокнигами и подкастами. Оба сервиса показывают контент с учётом персональных предпочтений пользователя. Находить нужное можно по каталогу с выбором по жанрам, настроению, авторам, рассказчикам, популярности и новинкам. Есть также готовые подборки, тематические плейлисты и редакционные коллекции.

Благодаря синхронизации сервисов с «Яндекс ID» пользователь сможет включать в автомобиле любимые музыкальные плейлисты и аудиокниги. А ещё можно будет начать слушать трек или книгу дома и продолжить с того же места уже в дороге. В дальнейшем в «Яндекс Авто» станет доступно ещё больше новых возможностей.

Автомобили Changan с «Яндекс Авто» станут постепенно появляться в продаже в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Молдавии и Грузии.

«Мы делаем так, чтобы привычные сервисы «Яндекса» были доступны пользователям в любой ситуации — в том числе за рулём. Интеграция «Яндекс Авто» в автомобили Changan даёт универсальные возможности: водитель может пользоваться нашими сервисами где угодно — дома или в дороге, — легко переключаться между ними в смартфоне или автомобиле, а за рулём управлять ими через дисплей на приборной панели», — сказала руководитель продукта «Яндекс Авто» Екатерина Дапкус.

«Для Changan международное партнёрство с «Яндекс Авто» — это важный шаг в развитии технологий и цифровой экосистемы наших автомобилей. Мы делаем ставку на удобство водителей и планируем постепенно расширять интеграцию платформы во все новые модели Changan, чтобы обеспечить передовой, интуитивный и безопасный опыт для водителей», — сказал исполнительный директор Changan Александр Кулагин.

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Российским банкам разрешать подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
