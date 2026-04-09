Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом

Cloud.ru объявил о запуске Evolution Container Security — сервиса собственной разработки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агента для генерации политик безопасности. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Evolution Container Security предназначен для специалистов центров защиты информации (ЦКЗ), DevOps-инженеров и разработчиков, работающих с кластерами Kubernetes. Он будет особенно полезен для банков, госсектора и крупного бизнеса. Инструмент уже доступен для всех пользователей в режиме публичного тестирования.

Evolution Container Security позволяет: использовать готовые политики безопасности или брать их за основу для создания своих через ИИ-агента; создавать и управлять политиками безопасности через удобный конфигуратор, настраивая собственные правила допуска; сканировать образы контейнеров, их настройки и хосты на предмет уязвимостей, приоритизировать их и получать отчеты с общей оценкой риска и идентификаторами уязвимостей; проверять конфигурации во время развертывания контейнеров и подов.

Главное преимущество Evolution Container Security — встроенный ИИ-агент, который автоматически генерирует политики безопасности, адаптируя их под конкретную среду клиента. Это позволяет значительно сократить время на настройку защиты и снизить риск ошибки.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Сервис дополняет набор инструментов Cloud.ru для Kubernetes: вместе с ним можно использовать сканер образов и конфигураций Trivy Operator, систему управления трафиком Istio, механизм проверки подписи образа контейнера Connaisseur и контроллер соблюдения политик Gatekeeper — все эти инструменты доступны на маркетплейсе Cloud.ru.

«Evolution Container Security предназначен для закрытия потребностей крупных клиентов из банковского и госсектора. Решение ищет уязвимости в среде контейнеров до того, как ими воспользуются злоумышленники, а встроенный ИИ-агент позволяет автоматизировать создание политик. Вместе с уже доступными плагинами мы предоставляем рынку комплексный инструмент для построения безопасной контейнерной инфраструктуры. В дальнейшем планируется получение сертификата ФСТЭК на этот продукт», — сказал технический эксперт по облачным технологиям Cloud.ru Илья Смирнов.

Другие материалы рубрики

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
