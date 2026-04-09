Для каждой четвертой предпринимательницы бизнес на Ozon – основной источник дохода

Ozon выяснил, какую роль маркетплейсы играют в женском предпринимательстве, какие вложения требуются на старте бизнес-леди и как предпринимательство удается сочетать с работой, семьей и личными проектами. Аналитики Ozon провели опрос и выяснили, что для женщин маркетплейс часто становится первым опытом предпринимательства: около половины опрошенных (52%) указали, что бизнес на Ozon – их первый опыт в коммерции. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

При этом для 40% женщин продажи на маркетплейсе уже превратились в основную работу – они называют Ozon своим главным источником дохода и строят вокруг него финансовую модель семьи. Еще 30% совмещают бизнес с работой в найме, а 29% – с другим бизнесом.

Для старта бизнеса на Ozon не требуется большой бюджет: 40% опрошенных начинали с капиталом до 30 тыс. руб., еще 27% - с суммой от 30 до 100 тыс. руб. Таким образом, почти две трети предпринимательниц начали с вложений не более 100 тыс. руб., а одна шестая часть опрошенных указали, что стартовые инвестиции составили 100–300 тыс. руб. (17%), 300 тыс. руб. и более (16%).

Большинство женщин рассматривает маркетплейсы как источник дополнительного дохода (59%), возможность создать собственное дело (48%) и совмещать работу с семьей (43%). Для части опрошенных (15%) запуск магазина стал ответом на потерю или смену работы в найме и способом сохранить уровень дохода.

«Сегодня 6 из 10 предпринимателей на маркетплейсах — женщины. И онлайн-площадки играют значимую роль в развитии женского предпринимательства, обеспечивая прямой доступ к многомиллионной аудитории и позволяя строить бизнес из любой точки страны. Для 40% женщин продажи на Ozon уже не просто хобби, а основной источник дохода. Для новичков Ozon становится трамплином, позволяя начать бизнес с минимальными вложениями и барьерами для входа, а для опытных продавцов платформа — инструмент для масштабирования», — сказала Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Бизнес на Ozon меняет жизнь женщин не только с финансовой точки зрения. 64% отмечают, что продажи на маркетплейсе помогают им реализовать творческий и профессиональный потенциал, для 40% - это возможность повысить уверенность в себе и самооценку, а 25% благодаря собственному делу расширили круг общения и деловых контактов. Для многих это также способ больше времени проводить с семьей за счет гибкого графика и отказа от жесткого офисного расписания (43%).

Предпринимательницы на Ozon становятся примером для других: около 24% женщин отмечают, что их опыт вдохновляет знакомых обращаться за советом, а 10% видят, что в их окружении уже появились женщины, которые начали или планируют открыть свой бизнес благодаря их примеру. В качестве своих сильных сторон женщины чаще всего называют внимание к деталям и качеству товара (64%), умение делать несколько дел одновременно (56%), гибкость, эмпатию к клиентам и более осторожный подход к рискам (33%), а также высокую личную вовлеченность в развитие бизнеса (39%).

В качестве основных категорий для работы женщины-предпринимательницы чаще всего выбирают «товары для дома и интерьера» (около 35%), «одежда, обувь и аксессуары» (24%), «красота и уход» (8%), «хобби и творчество» (около 25%) и «товары для животных» (1-2%). Многие делают ставку на свое производство или собственную торговую марку - от косметики и товаров для дома до зоотоваров и хендмейда. Для значительной части респондентов бизнес на Ozon - единственный канал продаж: 76% предпринимательниц не имеют офлайн-точек и полностью направлены на работу с онлайн-покупателями.

Несмотря на стремительное развитие женского предпринимательства в России, женщины до сих пор сталкиваются с системными барьерами. 34% участниц опроса признаются, что им сложно совмещать бизнес с семьей и уходом за детьми, 33% сталкиваются с трудностями при поиске капитала и финансирования, 30% отмечают недостаток уверенности в себе или поддержки со стороны окружения, еще 9% говорят о стереотипах в деловой среде. Это означает, что почти каждая третья предпринимательница ощущает на себе сразу несколько видов давления - от финансовых ограничений до социальных установок.

Поддержка партнера для женщин-предпринимательниц становится важным ресурсом. 44% участниц опроса говорят, что партнер активно помогает в бизнесе - берет на себя логистику, закупки или отчетность. При этом 22% женщин ведут бизнес самостоятельно, около 5% описывают позицию партнера как нейтральную, а 3% отмечают скептическое отношение к их делу.