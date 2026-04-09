Эксперты прогнозируют массовый уход продавцов с маркетплейсов

На российском рынке музыкальных инструментов формируется новый тренд: после нескольких лет экспансии маркетплейсов продавцы и покупатели начали возвращаться в специализированные розничные сети. Об этом свидетельствуют данные сети «Музторг», основанные на анализе продаж и динамики присутствия селлеров на агрегаторах. Об этом CNews сообщили представители сети «Музторг».

За последний год количество активных профильных продавцов на ключевых маркетплейсах сократилось на 16%. В «Музторге» прогнозируют, что эта тенденция усилится в текущем сезоне: дальнейший рост комиссий, логистических и складских сборов делает экономику продаж на агрегаторах для узкопрофильных селлеров нерентабельной.

Значимым маркером смены модели поведения рынка стало изменение ценовой политики. По данным мониторинга «Музторга», на некоторые ходовые позиции конечная цена для покупателя на маркетплейсах сегодня уже превышает стоимость в специализированном магазине. Например, акустические гитары, студийное оборудование, электронные пианино.

«Высокие комиссии маркетплейсов «съедают» маржинальность, и оставшиеся на площадках продавцы вынуждены закладывать издержки в стоимость, нивелируя главное преимущество агрегаторов – низкую цену. Это коррелирует с общими данными аналитических агентств, фиксирующих замедление роста непродовольственных товаров на онлайн-площадках», – отметила коммерческий директор сети «Музторг» Ольга Еремичева.

По ее словам, в сегменте музыкальных инструментов важную роль играет и возможность «живого» тестирования, послепродажное обслуживание и гарантия, которые специализированные магазины могут обеспечить лучше. «Для покупателя текущая ситуация открывает новую возможность выбора: раньше считалось, что на маркетплейсе всегда дешевле. Сегодня зачастую выгоднее и надежнее купить инструмент в профильной рознице», – добавила она.