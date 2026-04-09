«МегаФон» открыл бизнесу доступ к 25 ИИ-сервисам

«МегаФон» представил универсальную подписку для корпоративных клиентов, которая позволяет создавать тексты, графику, видео, аудио и программный код без необходимости регистрации и оплаты каждой отдельной модели ИИ. Доступ к инструментам осуществляется через веб-интерфейс или чат-бот.

Продукт объединяет 25 нейросетей по принципу единого окна — пользователь может переключаться между различными генеративными моделями в зависимости от текущей задачи. В перечень доступных инструментов входят: универсальные мультимодальные модели DeepSeek V3.2 и Flux Schnell; GPT-5.4, Gemini 2.5 Flash Lite и Reve Fast для генерации описаний, статей и анализа документов; Midjourney, Z-Image, Qwen Image и GPT Image 1.5 для создания логотипов, инфографики и визуального контента; системы генерации видео Sora, Kling и Veo3; ElevenLabs и MiniMax для озвучки, а также специализированные возможности для написания и проверки программного кода (опция «Про» в GPT, Claude, Gemini).

Запуск продукта обусловлен потребностью малого и среднего бизнеса в автоматизации процессов. Это экономит финансовые ресурсы на создание контента, ускоряет работу маркетинга и отделов продаж, а также снижает затраты времени сотрудников на поиск информации. При этом предприниматели часто сталкиваются с трудностями при оплате зарубежных сервисов и необходимостью настройки VPN-соединений. «МегаНейросети» дают возможность протестировать сразу несколько десятков моделей ИИ и работать с ними параллельно. Сервис предусматривает расширенное «контекстное окно», то есть сгенерированный контент и диалог хранятся 30 дней, что повышает качество ответов нейросетей по сравнению с аналогичными решениями конкурентов.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Решение для корпоративных клиентов включает как платную подписку, так и версию «Лайт», которая позволяет отправлять до 10 бесплатных запросов в сутки в 6 нейросетях. Подписка «Про» за 299 руб. в месяц увеличивает лимит до 50 запросов в генеративных моделях. Пользователи «Про» также могут оплачивать каждую генерацию отдельно с личного баланса токенов. Стоимость списания зависит от выбранной нейросети и рассчитывается индивидуально для каждого запроса. Остаток токенов сохраняется на балансе в течение 12 месяцев

«Благодаря этому сервису бизнес получает готовый инструмент, который можно использовать в работе самых разных специалистов. Решение уже включает библиотеку готовых промптов и систему онбординга для обучения сотрудников. Дополнительно доступны графические шаблоны для генерации изображений: их можно использовать как основу и вручную адаптировать под свои задачи, что снижает риск неудачных генераций. В ближайшие месяцы мы планируем расширять список доступных для абонентов моделей искусственного интеллекта и увеличить количество доступных интерфейсов, одновременно дополнив функционал», — отметил Андрей Кузнецов, директор по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона».

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/