«МегаФон» ускоряет цифровизацию: еще три алтайских села подключились к 4G

Крутиха, Смазнево и Леньки теперь могут воспользоваться качественной мобильной связью и интернетом «МегаФона». Инженеры оператора провели технические работы, благодаря которым удалось значительно расширить цифровые возможности местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты компании развернули в населенных пунктах современное телеком-оборудование, которое работает в нескольких частотных диапазонах 4G. Такое решение гарантирует достаточную пропускную способность сети и бесперебойную передачу данных. Устройства абонентов могут легко принимать сигнал не только на улице, но и внутри зданий по всей территории поселений.

Села расположены вплотную к железной дороге и крупным автомагистралям. Через них проходит интенсивный транспортный поток, включающий и пассажирское, и грузовое сообщение. В таких условиях интернет-соединение особенно важно, ведь оно необходимо для своевременной координации, мониторинга движения и сверки с расписанием.

Новые возможности связи значительно упрощают повседневную жизнь и повышают ее качество. Расширяются коммуникации, облегчается доступ к государственным и муниципальным услугам. Теперь местные жители могут комфортно общаться с родными через мессенджеры, смотреть сериалы, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться телемедициной.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдаленные поселения связью, мобильные операторы работают в партнерстве. За счет такого сотрудничества мы обеспечили доступ к цифровой среде еще для трех сел с общей численностью населения около 7 тыс. человек. В результате, скорость мобильного интернета в Крутихе достигает 30 Мбит/с, в Смазнево – 25 Мбит/с, а в селе Леньки – 30 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.