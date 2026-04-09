МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям ещё 12 населённых пунктов региона, а также Ленинского и Октябрьского районов Кирова.

Технические работы МТС были проведены в посёлке Лебяжье, где находится памятник археологии VII–III веков до нашей эры — Лебяжское городище. Обновление скоростей интернета также произошло в посёлке Дороничи, который 60 лет назад вырос из трёх объединившихся деревень, в деревне Зуи, известной установленным здесь памятником Александру Пушкину, и в посёлке Песковка, ведущем свою историю с 1772 г. с чугунолитейного завода купца Курочкина. Также LTE от МТС стала доступна в посёлке Нижнеивкино, основанном в 1683 г. в знаменитой курортной зоне, в посёлке Афанасьево — единственном месте компактного проживания коми-пермяков в Кировской области, и в старинном татарском селе Старый Ирюк, где действуют две мечети дореволюционной постройки и краеведческий музей.

Обновлённое телеком-оборудование МТС также установлено в Кирове на улицах Дзержинского, Ульяновская и Слобода Урванцево и в городах Сосновка, Зуевка, Малмыж, Вятские Поляны и Кирово-Чепецк. Теперь кировчане могут ещё быстрее оплачивать покупки и услуги через смартфон, пользоваться электронными госсервисами без задержек, смотреть видео в высоком качестве и общаться в мессенджерах даже в часы пиковой нагрузки.

«Современный высокоскоростной интернет — это ключ к равным возможностям для жителей больших городов и малых населённых пунктов. Мы видим, как доступ к сети LTE меняет качество жизни в самых разных уголках региона: позволяет школьникам участвовать в онлайн-олимпиадах, предпринимателям — развивать бизнес, а пенсионерам — оставаться на связи с близкими. В этом году мы продолжим расширять покрытие сети, чтобы качественная связь и цифровые сервисы были доступны каждому жителю Кировской области независимо от места проживания», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Другие материалы рубрики

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
