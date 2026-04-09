CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала LTE на Горе Соболиной в Байкальске

МТС усилила покрытие мобильной связи в Байкальске. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на трассе и на территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование LTE вблизи горнолыжного курорта, что позволило покрыть всю территорию Соболинки, включая вершины трасс, а также отрезок трассы «Байкал» от Утулика до Байкальска и часть садоводств, расположенных в этой местности.

На территории комплекса находится 18 трасс, их используют не только любители лыжного и сноуборд-спорта, а также здесь проходят соревнования среди профессионалов. Весной на горнолыжном курорте в разгаре бархатный сезон, а в середине апреля 2026 г. здесь пройдет традиционный спуск в купальниках, который ежегодно привлекает на Соболинку более тысячи человек. В летний период на Горе Соболиной можно подняться на канатной дороге или гулять по местным лесам и тропам.

«Мы планомерно улучшаем качество связи в регионе, отслеживая нагрузку на сеть с помощью Big Data и ИИ. На Горе Соболиной круглогодично отдыхают туристы и местные жители, а во время сезонных пиков посещаемости здесь в разы возрастает и количество людей, и, соответственно, потребность в более мощном и скоростном интернете. Теперь, благодаря усилению сети, мы обеспечили быстрым интернетом не только тех, кто приезжает на гору, но и жителей Байкальска. Наша новая сеть покрывает несколько районов города, в том числе площадь, где проходят мероприятия и известный фестиваль клубники, что особенно актуально в преддверии летнего туристического сезона», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/