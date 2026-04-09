На «Госуслугах» появится возможность регистрации для граждан под опекой и иностранцев без фамилий

Минцифры сообщило о том, что опекуны и попечители с 1 октября 2026 г. смогут зарегистрировать на «Госуслугах» детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Постановление об этом подписало Правительство.

Процесс будет аналогичным тому, который сейчас используется для создания детских учётных записей родителями. Зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно онлайн, так и в МФЦ.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Как создать учётную запись: запросить в своём личном кабинете сведения об опеке; создать карточку опекаемого ребёнка или недееспособного взрослого; дождаться проверки введённых в карточке сведений; создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учётной записью опекуна. Опекун сможет оформить в личном кабинете ребёнка или недееспособного взрослого только положенные по закону услуги.

Кроме того, упростится процесс регистрации на «Госуслугах» иностранцев. Создать аккаунт смогут даже представители тех стран, в которых ввиду культурных особенностей нет имён или фамилий.

