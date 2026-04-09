CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Рег.облако» инвестирует в защищенное облако ФЗ-152 под рост спроса

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, сообщил о росте спроса на защищенную облачную инфраструктуру. В марте 2026 г. количество обращений клиентов к услуге в контуре, соответствующем требованиям ФЗ-152, увеличилось на 40%. В ответ на растущий спрос провайдер ввел новую продуктовую линейку с выделенным CPU в облаке ФЗ-152, предназначенную для высоконагруженных систем обработки персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Технической основой линейки стали процессоры Intel Xeon Gold с тактовой частотой до 3,5 ГГц и твердотельные накопители NVMe. Заказчику предоставляется монопольный доступ к физическим ядрам, что устраняет влияние соседних виртуальных машин на производительность. Архитектура построена с фиксированной скоростью операций ввода-вывода для более устойчивой работы систем управления базами данных и ERP-платформ.

Ранее бизнес сталкивался с необходимостью выбора между соблюдением ФЗ-152 и предсказуемой производительностью high-load систем. Тарифы с выделенным CPU устраняют этот компромисс, позволяя компаниям переносить критически важные базы данных в облачную среду без потери вычислительной мощности. А сочетание выделенных ресурсов, NVMe-хранилищ и аттестации ФСТЭК формирует основу для быстрой миграции критически важных ИТ-систем из on-premise инфраструктуры в защищенное облако.

«Мы готовы инвестировать в дальнейшее развитие аттестованной линейки «Рег.облака», и рост спроса на 40% — лучшее подтверждение правильности этого курса. Новые тарифы с выделенным CPU созданы в ответ на прямой запрос рынка: клиентам нужна предсказуемая облачная среда внутри контура ФЗ-152 без ограничений производительности. В наших планах и дальше развивать облачные решения, где этого требует бизнес», — сказал Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».

Инфраструктура «Рег.облака» сертифицирована ФСТЭК России по первому уровню защищенности. Это подтверждает легитимность обработки персональных данных всех категорий, включая специальные и биометрические, в полном соответствии с ФЗ-152. Основными сценариями использования новой линейки являются развертывание СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle), а также корпоративных решений на платформе «» и аналитических систем в регулируемых отраслях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/