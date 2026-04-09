Связь МТС пришла в Ораки

МТС сообщает об успешном запуске в эфир базовой станции в малонаселенном селе Ораки Шарыповского округа. Строительство новой площадки позволило обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью село и его окрестности, а также участок трассы «Шарыпово — Балахта», связывающей западные районы Красноярского края с федеральной автодорогой М54 «Енисей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Ораки расположено на пути от Ужура к известной рекреационной зоне — россыпи озер Большое, Малое, Круглое, Сарбаголь и Еловое, куда в летний сезон ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего края. Возвышающаяся над озерами гора Каратаг привлекает и хакасских шаманов, поскольку считается одним из культовых центров с сохранившимися петроглифами. Близ села Ораки также раскинуты сотни курганных насыпей и петроглифы на горе Кедровой, датируемые ранним железным веком. Связь МТС поможет туристам прокладывать маршруты до местных достопримечательностей, а сельчане смогут совершаться дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.

«Скоростной мобильный интернет давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что актуально не только для крупных городов, но и для малых населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. Надеемся, и гости, направляющиеся к каскаду озер, и жители села Ораки оценят качество нашей сети и останутся довольны», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Другие материалы рубрики

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
