CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» расширил возможности «Трекера»: календарный вид задач, быстрые правки и гибкое администрирование

«Яндекс 360» представил обновления «Трекера». Изменения расширяют возможности работы с задачами: от планирования и контроля сроков до управления доступами и настройки процессов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Ключевое обновление — календарное представление задач в фильтрах. Оно позволяет просматривать задачи в масштабе дня, недели или месяца и использовать этот формат для операционного планирования. Например, на календаре можно быстро посмотреть даты запуска релизов, оценить загрузку команды по дням и заранее заметить пересечения. Если проект длится несколько дней или недель, то при указании сроков он отобразится линией.

Обновление будет удобно для компаний, которые планируют долгие и параллельные запуски. Чтобы посмотреть параметры задачи, достаточно навести на нее курсор мыши — появится подсказка с полным названием, статусом, дедлайном и исполнителем. Незапланированные задачи отображаются отдельно: в правом верхнем углу доступна шторка со списком, откуда их можно перетащить в календарь.

Ряд изменений направлен на повышение удобства работы в «Трекере». Теперь на дашборд можно встроить «Яндекс Календарь»: обновление позволяет отслеживать события прямо рядом с задачами, не переключаясь между сервисами. Например, видеть расписание встреч команды или клиентские созвоны. Также обновили сценарий редактирования. Изменять параметры задачи, проекта или цели теперь можно прямо в списке, без перехода на отдельную страницу объекта.

В мобильной версии «Трекера» улучшили взаимодействие с вики-страницами. Если раньше ссылки открывались только в браузере, то теперь — во встроенной выдвижной панели внутри приложения. Страницу можно закрыть свайпом вниз или добавить в избранное прямо из этого окна. Так количество переходов между экранами значительно сокращается.

Еще блок обновлений связан с управлением доступами. При создании проекта или портфеля из бокового меню по умолчанию устанавливается уровень «Не только участникам». В интерфейсе же появляется предупреждение о том, что такой режим не подходит для хранения персональных данных и распространяется на все дочерние элементы. А в разделе «Администрирование» пункты меню теперь сгруппированы по блокам «Пользователи», «Финансы», «Настройки Трекера» и «Интеграции». Также появились новые разделы «Портфели и проекты» и «Цели», где можно задавать права видимости по умолчанию.

Обновления уже доступны пользователям «Яндекс Трекера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

