Fuzzy Logic Labs определил основные сценарии атак через мессенджеры

Специалисты компании Fuzzy Logic Labs (входит в ГК «Ростелеком») выделили четыре базовых сценария атак в мессенджерах, с которыми регулярно сталкивается финансовый рынок. Мессенджеры стали основным каналом для мошенников, использующих методы социальной инженерии и фишинга. Они активно подталкивают пострадавших к совершению действий: переводу денег, передаче данных или установке вредоносного приложения. Отслеживание простых сигналов риска позволяет разорвать цепь от мгновенного сообщения до хищения денег. Об этом CNews сообщил представитель Fuzzy Logic Labs.

Первый сценарий — рассылки с фишинговыми ссылками под предлогом оплаты, возврата или «подтверждения» операции. Пользователя перенаправляют на поддельную страницу и похищают учетные данные и коды доступа. Второй — имперсонация, когда собеседник представляется банком, поддержкой, службой безопасности или руководителем. Используя давление, мошенник добивается перевода средств или передачи чувствительной информации. Третий — угон аккаунта в мессенджере. Жертву вынуждают сообщить одноразовый код, перейти по QR коду или подтвердить вход в «чужую» сессию. После этого злоумышленник получает доступ к переписке и контактам. Четвертый — заражение устройства под видом «обновления», «документа» или «видео». Пользователь устанавливает вредоносное приложение, которое перехватывает уведомления и коды подтверждения, открывая доступ к личным финансам.

Существуют практические признаки, по которым можно вовремя распознать атаку. В первую очередь это сомнительные ссылки и адреса, новые или подозрительные номера и аккаунты, а также нетипичное поведение — массовые одинаковые сообщения, отправленные слишком быстро. Важны и характерные формулировки, которыми мошенники подгоняют человека: «срочно», «назовите код», «сделайте перевод». При обнаружении таких сигналах стоит усилить проверку платежа или установить временное ограничение суммы, чтобы снизить потери.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs, сказала: «Защита — это не только шифрование. Ключевой эффект дает не один “барьер”, а последовательность простых мер: выявить риск, запросить подтверждение, лимитировать сумму. Такой системный подход позволяет снижать потери».

В Fuzzy Logic Labs отмечают, что защита от мошенничества требует согласованных действий всех участников рынка: банков, платежных сервисов, крупных торговых площадок и операторов связи.

Общий совет экспертов Fuzzy Logic Labs прост: не спешить. Любое требование оплатить прямо сейчас, перейти по ссылке до конца дня или срочно перевести деньги стоит сначала поставить на паузу и проверить через официальный сайт, приложение или ранее известные контакты.