К началу навигации «МегаФон» улучшил качество связи на Верхней Волге

«МегаФон» построил новую инфраструктуру связи в зоне судоходства в Кимрах и далее вверх по течению до Белого городка в Тверской области. В результате сотни тысяч гостей, ежегодно посещающие на круизных лайнерах туристические маршруты Верхней Волги, смогут отправлять фото и видео прямо с борта теплохода. Зона покрытия 4G увеличилась, а средняя скорость мобильного интернета увеличилась до 45 Мбит/с.

Подготовку начали заранее: летом трафик в этих локации возрастает более чем на 70%, достигая пика в июле-августе. Оборудование оператора, размещенное по обеим берегам, обеспечит передачу данных и голосовую связь даже в периоды максимальной нагрузки на сеть. Зона покрытия от новых базовых станций охватывает жилые микрорайоны в Кимрах, расположенные ближе к набережной имени Фадеева, а также территории песчаных пляжей в районе деревни Кадниково.

Эти туристические края в первую очередь — место притяжения тверичан и жителей столицы. Однако помимо москвичей, здесь в речных круизах часто проводят время жители Санкт-Петербурга и Ярославля, а в целом география российских туристов охватывает более 70 городов страны. Значительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей. Последние два года красивые волжские пейзажи привлекают путешественников из Казахстана, Белоруссии и Китая.

«Качественная мобильная связь относится к необходимым стандартам для приема путешественников и развития туризма в целом. С каждым годом нагрузка в области на объекты связи вблизи прибрежных городов и популярных туристических маршрутов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы строим инфраструктуру — размещаем дополнительные базовые станции в зонах отдыха с повышенной концентрацией отдыхающих», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

По данным правительства Тверской области, в прошлом году туристический поток в регион с мая по август составляет более 1,5 млн человек, и наиболее популярными традиционно остаются города на воде, предлагающие пляжный отдых, — Осташков, Пено, Калязин, Кашин, Торопец, Весьегонск, Конаково, Завидово и, конечно, Кимры.