«МегаФон» улучшил качество связи на участке федеральной автотрассы Кострома-Пермь

Водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 45 Мбит/с на костромском участке автомагистрали Р-243 «Кострома-Пермь». Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты в районе от Судиславля до Поназырево. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала года «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет в населенных пунктах Сорож, Островское, Якимово, Макарьев, Зебляки и Поназырево, расположенных на федеральной автодороге Р-243. Строительство объектов связи рядом с автомагистралью позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета подтверждает и увеличившийся здесь объём интернет-трафика. Только за первый квартал текущего года на этом участке федеральной автотрассы пользователи скачали на 14% больше данных, чем в прошлом году.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря современному телеком-оборудованию, работающему в низкочастотном диапазоне. Особенности этого диапазона позволяют распространяться радиосигналу на большие расстояния, что идеально подходит для покрытия больших сельских территорий в Костромской области.

«Мобильная связь в таком значительном по площади регионе необходима для обеспечения безопасности, оперативного вызова экстренных служб, навигации и доступа к интернету в пути. Устойчивое покрытие 4G позволит водителям пользоваться картами, вызывать помощь при поломках или ДТП, а также оставаться на связи в удаленных районах», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Кроме костромичей, основной костяк транспортного потока среди клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы: на их долю пришлось более 35% трафика. В тройку лидеров вошли также кировчане и нижегородцы.

Другие материалы рубрики

Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
