CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС добавила скорости LTE в центре индустриального туризма Южного Урала

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Саткинском муниципальном округе Челябинской области. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования на треть увеличилась скорость мобильного интернета и емкость сети в городах Сатка и Бакал.

В зоне покрытия обновленной сети центральные и отдаленные жилые районы Сатки и Бакала, образовательные и медицинские учреждения, социальные и спортивные объекты, магазины, а также производственные предприятия. Стабильный высокоскоростной интернет отметили местных жители, а также туристы из Челябинска, Уфы и других городов страны.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Саткинский округ привлекает путешественников из разных регионов своими индустриальными объектами и природными локациями, среди которых горные хребты национального парка Зюраткуль. Стабильный LTE-интернет, доступный гостям Сатки, поможет составить оптимальный маршрут поездки, записаться на экскурсию на действующее промышленное предприятие, познакомиться с многовековой историей города, а также откроет тайны высокогорного озера Зюраткуль.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/