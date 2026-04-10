МТС обновила сеть LTE в горнозаводском крае Забайкалья

МТС сообщает о расширении сети LTE в Нерчинско-Заводском, Газимуро-Заводском и Шилкинском округах. Запуск новых базовых станций позволило улучшить покрытие мобильной сети в небольших поселках, в каждом из которых проживает от 300 до 1500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по улучшению качества мобильной сети в поселках Новоширокинский и Широкая Газимуро-Заводского округа, Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа и селе Ононское Шилкинского округа. Благодаря запуску новых базовых станций увеличилось покрытие сети LTE, возросли качественные показатели мобильной связи для более трех тысяч жителей этих поселков, путешественников и работников местных предприятий.

Территории известны богатой историей и горнозаводским наследием. Основанные еще в 18 веке первые сереброплавильные заводы одними из первых начали выплавлять ценные металлы, полученные из местных руд. Сегодня жители занимаются сельским хозяйством и животноводством, работают на промышленных предприятиях. Новое качество связи открывает еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга, а краеведам и любителям промышленного туризма узнать больше об истории края, посетить краеведческие музеи и памятники, например, остатки Газимурского сереброплавильного завода.

«Мы планомерно развиваем сеть мобильной связи в регионе, уделяя внимание как центральным районам, так и малым и отдаленным населенным пунктам, для которых связь позволяет значительно экономить силы и время. Сельчане получают реальные возможности для онлайн-обучения или удаленной работы, а также удобный инструмент для оформления документов и справок, для чего ранее приходилось посещать краевой или окружной центр. Улучшение качества связи также положительно влияет на экономическое развитие территории, открывая новые возможности для малого и среднего предпринимательства», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Также специалисты МТС улучшили в Шилкинском и Калганском округах. Новое качество связи доступно в селах Богомягково и Калга.