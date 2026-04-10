МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области

МТС расширила покрытия сети LTE на участках автотрассы «Шадринск – Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование на нескольких участках трассы Р-329 в Шатровском районе Курганской области и Исетском районе Тюменской области. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах и АЗС на пути следования. С комфортом можно будет читать новостные ленты, узнавать прогноз погоды во время путешествия.

Вместе с этим технические специалисты компании расширили зону покрытия сети LTE в зауральских селах Мостовское, Камышевка, Мехонское и Спицыно, а также в селах Архангельское и Вехрнебешкиль Тюменской области. Жители сельской местности, как и горожане, могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

«Наши технические специалисты ведут непрерывную работу по развитию инфраструктуры связи в Курганской области. Они находят решения, которые обеспечивают рост пропускной способности сети LTE в Зауралье, а также расширяют зону покрытия и закрывают оставшиеся «белые пятна». Сейчас мы завершили один из этапов программы развития сети, благодаря чему обеспечили комфортную скорость мобильного интернета на участке востребованной автодороги. Мы понимаем, что наличие связи для тех, кто в пути, является в том числе вопросом безопасности, поэтому ведем строительство базовых станций и размещаем дополнительное оборудование на отдельных участках трассы», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

С начала 2026 г. МТС обеспечила LTE-интернетом деревни и села на юге Курганской области – высокоскоростной мобильный интернет появился в населенных пунктах Целинного и Куртамышского муниципальных округов.

