CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье расширили перечень электронных сервисов в сфере газоснабжения

Теперь можно онлайн подать заявку на установку, замену или опломбировку счетчиков газа, а также на отключение газового оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Одиннадцать электронных услуг в сфере газоснабжения собраны на одной странице регионального портала. Найти нужный сервис можно за пару кликов и сразу увидеть, какие еще опции доступны в цифровом формате. Еще один важный шаг для удобства пользователей – возможность онлайн подписывать договоры на техобслуживание и акты выполненных работ. Все делается в личном кабинете регпортала с помощью цифровой подписи – никаких визитов в офисы и бумажной волокиты», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Газовые услуги доступны на главной странице регионального портала в разделе «Услуги в сфере ЖКХ» – «Техобслуживание и ремонт газового оборудования в цифре».

Среди новинок – услуга «Отключение газового оборудования от системы газоснабжения». Теперь, если предстоит ремонт или замена плиты, бойлера, котла или другого оборудования, достаточно оставить онлайн‑заявку – и мастер приедет в назначенную дату.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Также появилась возможность дистанционно вызвать специалиста для установки, замены и опломбировки счетчиков газа.

В Мингосуправления добавили, что подписать акт выполненных работ можно с помощью простой электронной подписи. В день проведения работ код для подтверждения придет сразу двумя способами: в личный кабинет на региональном портале и на номер телефона. Остается только назвать этот код сотруднику АО «Мособлгаз» – и процедура завершена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


