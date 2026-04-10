«Яндекс Недвижимость» подключила новый инструмент для девелоперов — ML‑оценку качества звонков и работы служб продаж

«Яндекс Недвижимость» подключила ML‑оценку качества звонков и работы служб продаж девелоперов. Инструмент анализирует звонки, поступившие с сервиса «Яндекс Недвижимость», и оценивает, насколько корректно менеджер выявил потребности клиента, отработал возражения и предложил следующий контакт. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Яндекс Недвижимость».

Новый инструмент доступен на всех тарифах. ML-оценка качества звонков бесплатно работает в тарифе «Про». Воспользоваться инструментом на других тарифах («Базовый» и «Расширенный») можно с помощью накопленных бонусных баллов. ML‑инструмент оценки звонков уже доступен партнерам «Яндекс Недвижимости «в личном кабинете.

ML‑модель на базе искусственного интеллекта обрабатывает аудиозапись звонка, строит расшифровку и выделяет ключевые фрагменты диалога. Инструмент комплексно анализирует звонок — от приветствия, выявления критериев недвижимости покупателя (способ оплаты, город, бюджет, планировка, комнатность и др.) до отработки возражений и планов о следующем контакте.

В карточке звонка видны итоговый скор по «Качеству звонка» и оценка «Следующего контакта». Там же доступен чек‑лист выполненных или пропущенных действий — это помогает учитывать контекст и улучшать работу продукта.

За время бета-тестирования ML-оценку от «Яндекс Недвижимости» опробовали шесть федеральных и региональных застройщиков, среди которых «TEN девелопмент».

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

«Мы применили ML-инструмент для более чем 960 звонков. Чтобы оценить эффективность инструмента, мы дополнительно оценивали точность работы ИИ вручную. Проверка результатов оказалась положительной, а качество инструмента показало высокую эффективность. ML-оценка от «Яндекс Недвижимости» точно расшифровала все основные критерии оценки качества работы. Погрешность при анализе оказалась минимальной и не превысила 2%. Особенно отмечу удобство пользования отчетом, если у вас не один отдел продаж, а несколько. Можно выделить тренды и отличия разных отделов продаж по презентациям офферов», — сказал Андрей Марков, руководитель отдела продвижения «TEN девелопмент».

ML-оценка делает качество обработки лидов прозрачным и сопоставимым по единой методологии. Инструмент дает менеджерам быструю и предметную обратную связь с примерами и помогает системно подтягивать слабые места — от выявления потребностей до предложения следующего шага. В результате доля целевых встреч и конверсия в сделки растет.

«Первый контакт — важный момент в воронке продаж недвижимости. Наша ML‑оценка переводит субъективные впечатления в понятные метрики и рекомендации: видно, где менеджер не задал ключевые вопросы о критериях поиска, не предложил приехать в офис продаж или, наоборот, отлично отработал возражения и предложил альтернативные варианты. Это помогает девелоперам своевременно обучать команды на реальных кейсах и в итоге повышать конверсию в целевые встречи и сделки, так как цена ошибок тут слишком высока. Безусловно, работа по оценке качества звонков внутри отделов продаж проводилась и раньше, но с применением ML-модели процесс становится более оперативным. ML-оценка от «Яндекс Недвижимости» позволяет проанализировать эффективность звонков более массово и без привлечения дополнительных ресурсов со стороны застройщика», — сказала Ирина Литвинова, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость».

Другие материалы рубрики

Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Сбои интернета добрались до Кремля

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
