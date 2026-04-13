«МегаФон»: в Тюмени трафик на образовательные ресурсы вырос более чем на 40%

В 2026 г. Тюменская область оказалась в первой половине рейтинга регионов по уровню интереса к профильным сайтам для подготовки к госэкзамену. Это выяснили аналитики «МегаФона» на основе анонимного трафика пользователей. Учащиеся все чаще привлекают себе в помощники ИИ-инструменты для эффективности обучения и углубленного изучения предметов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С началом весны 2026 г. тюменские школьники и их родители стали активно посещать интернет-платформы, где можно прокачать свои знания и потренироваться проходить тесты ЕГЭ. В марте 2026 г. мобильный трафик на образовательные ресурсы с тестовыми заданиями стал выше сразу на 42% по сравнению с январем 2026 г.

Тюменские абитуриенты предпочитают тренироваться даже в выходные, в то время, когда в других регионах страны на уик-энд обычно приходится спад активности. К примеру, самым «горячим» днем для подготовки стала суббота 14 марта 2026 г., на этот день пришлось около 12% от всего месячного объема.

Особой популярностью у тюменцев пользуются сайты, которые предоставляют дополнительные возможности. Например, подобрать будущую специальность с учетом баллов или увидеть расписание экзаменов. В тройку наиболее популярных у жителей региона входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и «4ЕГЭ».

Помимо этого, жители округа охотно пользуются площадками с поддержкой ИИ. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения. Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще всего обращаются к нейросетям юноши — на них приходится 58%.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Родители школьников заходят на образовательные ресурсы заметно чаще, чем будущие абитуриенты — более 38% пользователей принадлежат к возрастной категории 35-44 года.

«Рост трафика на сайты образовательных платформ говорит о цифровой зрелости абитуриентов, их родителей и в целом всей региональной электронной экосистемы. Со своей стороны мы, как телеком-оператор, видим свою задачу в том, чтобы обеспечивать стабильный и высокоскоростной доступ к этим сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали более 250 телеком-объектов как в Тюмени, так и в отдаленных точках региона. Это наш инфраструктурный вклад в будущее региона: надежная связь сегодня — это фундамент для качественного образования, цифровых навыков и конкурентоспособности наших выпускников завтра», — отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

