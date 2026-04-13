МЛК от «Спарго Технологии» стал доступен через бот-помощник в Max

Компания «Спарго Технологии» сообщила о том, что сервис «Медицинский личный кабинет пациента» (МЛК) расширяет свою функциональность и интегрирует ключевые сервисы здравоохранения — запись на приём к врачу, проведение телемедицинских консультаций «врач-пациент» — в национальный мессенджер Max. Используя бот-помощник МЛК в Max, граждане смогут быстро пройти авторизацию через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг (ЕСИА) и получить необходимые медицинские услуги, а также информацию.

Бот-сервис МЛК уже прошёл верификацию в Max и успешно работает в Мурманской области. Жители могут воспользоваться им по специальной ссылке, которую найдут в мессенджере Max и в разделе «Новости» регионального сервиса МЛК. Доступ также возможен с использованием QR-кода. Чтобы запустить команды бота на смартфоне – пользователю нужно нажать кнопку «Получить услугу». После этого пользователь получит доступ ко всем возможностям приложения МЛК, включая: запись на приём к врачу для себя и детей в возрасте до 14 лет (включительно); электронную медицинскую карту с актуальными данными: протоколы приёмов, результаты лабораторных и диагностических обследований; льготные рецепты с возможностью отправки запроса на их повторную выписку; направление запроса на получение более чем 20 видов медицинских справок; прохождение анкетирования.

«Мы стремимся сделать медицинские сервисы региона доступными и удобными для граждан, и новое решение для российского мессенджера «Max» предоставляет жителям региона дополнительный канал взаимодействия с системой здравоохранения региона и получения медицинских услуг в любое время и с любого устройства», — отметил Александр Сенилов, заместитель генерального директора по продажам «Фармадата», дочерней компании «Спарго Технологии».