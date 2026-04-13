МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области

МТС объявила о расширении покрытия сети LTE на участках автотрассы «Ялуторовск-Шадринск» в Тюменской и Курганской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути.

МТС установила дополнительное телекоммуникационное оборудование на нескольких участках трассы Р-329 в Исетском районе Тюменской области и Шатровском районе Курганской области. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором и картами, искать в интернете информацию о местных достопримечательностях, магазинах и АЗС на пути следования. С комфортом можно будет читать новостные ленты, узнавать прогноз погоды во время путешествия.

Вместе с этим технические специалисты компании расширили зону покрытия сети LTE в селах Архангельское и Вехрнебешкиль Тюменской области, а также зауральских селах Мостовское, Камышевка, Мехонское и Спицыно. Местные жители могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами.

«Мы продолжаем расширять покрытие LTE на трассах не только в районе крупных, но и малых населенных пунктов Тюменской области. В ближайшее время планируем дооборудовать еще две базовые станции в районе сел Рассвет и Слобода-Бешкиль в Исетском районе. Стабильная связь повышает безопасность всех участников дорожного движения, ускоряет развитие придорожной инфраструктуры и упрощает работу диспетчеров логистических компаний, которые могут терять из вида водителей на отдельных участках дороги», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС расширила покрытие LTE на участках федеральных трасс, соединяющих Тюменскую область со Свердловской и Омской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

