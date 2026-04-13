На берегу озера Кременкуль теперь ловит устойчивый 4G сигнал

Жители и гости живописных мест вблизи озера Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области получили доступ к мобильному интернету нового качества. Специалисты «МегаФона» установили в этом районе дополнительное телеком-оборудование, в результате чего максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Микрорайон Родной находится в 15 минутах езды от центра Челябинска, на берегу одного из популярных мест отдыха — озера Кременкуль. Чтобы обеспечить в этой локации максимальную зону покрытия и емкость сети, которая справляется с высокими нагрузками в летний сезон, инженеры задействовали сразу несколько частотных диапазонов.

«Ежегодно в конце весны и с приходом лета количество людей, приезжающих к озеру и в свои частные дома, кратно растет. Для нас важно, чтобы во время отдыха наши абоненты могли пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, общаться с близкими, загружать и отправлять файлы. Мы готовимся к сезонной нагрузке на сеть и улучшаем инфраструктуру в наиболее популярных локациях — в начале этого года уже запущена новая базовая станция на берегу озера Увильды, теперь изменения коснулись Сосновского района и озера Кременкуль», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Традиционно пик сезона приходится на конец июля и начало августа. В это время челябинские водоемы посещают не только местные жители, но и туристы из соседних регионов — Свердловской и Курганской областей. Теперь находящиеся в микрорайоне Родном и неподалеку от озера Кременкуль обладатели «зеленых» сим-карт могут передавать данные на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы смотреть видео в высоком разрешении, делиться с друзьями фото с отдыха, а также пользоваться онлайн-сервисами, которые требуют быстрого отклика сети.

Ранее специалисты «МегаФона» также улучшили связь в районе центра активного отдыха «Евразия» в Кусе. Максимальная скорость передачи данных там может достигать 80 Мбит/с.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

