Ozon открывает крупный фулфилмент-центр в Новой Москве

Ozon запустил логистический центр в поселке Ватутинки Новомосковского административного округа Москвы. Объект будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Благодаря запуску фулфилмент-центра будут созданы новые рабочие места, продавцы площадки расширят возможности отгрузки товаров в своем регионе, а клиенты смогут получать онлайн-заказы быстрее на цифровой платформе Ozon, где представлено свыше 400 млн наименований товаров.

Продавцы Ozon уже могут записаться на поставку товаров в первые два блока склада. После выхода на полную мощность его площадь превысит 140 тыс. кв. м. по полу. В мезонине можно будет расположить порядка 40 млн товаров, а ежедневно склад будет способен обрабатывать свыше 1,1 млн заказов. Общий объем инвестиций в строительство логистического центра превысил 11 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. составляют собственные инвестиции маркетплейса в технологическое оборудование.

Расширение логистической инфраструктуры Ozon в Московском регионе связано с повышением количества онлайн-заказов. Число постоянных клиентов Ozon и онлайн-заказов на платформе в Москве и Московской области по итогам 2025 г. увеличилось в 2,2 раза год к году. На каждого клиента приходится, в среднем, на 35% больше заказов, чем годом ранее.

«Число предпринимателей на площадке из региона увеличилось за год на треть и сейчас превышает 125 тыс. продавцов. А их товарооборот увеличился почти на 60% за год. Чтобы ускорить доставку заказов и поддерживать малый и средний бизнес, мы продолжаем совершенствовать логистическую инфраструктуру и сеть пунктов выдачи заказов», — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

В Москве и Московской области уже работают более 10 фулфилмент-центров Ozon, площадь которых превышает 900 тыс. кв. м. по полу. Совокупно на этих логистических объектах может храниться около 300 млн товаров. А ежедневно такие мощности способны обрабатывать свыше 7 млн. заказов. Кроме того, в Московском регионе работают свыше 20 хабов доставки компании, заказы из которых передаются курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов Ozon. Сейчас здесь действует более 12 тыс. пунктов выдачи — на 35% больше год к году, из которых более 5,8 тыс. находятся в столице, а 4,2 тыс. в городах и поселениях до 50 тыс. человек.

Логистическая инфраструктура Ozon превышает 5 млн кв. м. по полу и включает в себя 52 фулфилмент-центра и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Ежедневно на складских объектах Ozon осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит свыше 23 млн отправлений в логистику.