CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK Tech обновил сервисы платформы VK WorkSpace

В новом релизе VK WorkSpace представлены инструменты, повышающие продуктивность пользователей и эффективность подсистемы хранения. В «Почте» появились гибкое управление политиками хранения и категориями писем, в «Календаре» упростилась настройка часового пояса. В Доске реализована история версий и добавлены шаблоны, в «Мессенджере» расширены возможности администрирования чатов и каналов. Об этом CNews сообщили представители VK

«Почта» VK WorkSpace: управление политиками хранения, собственные категории писем и цветные метки

В серверной версии «Почты» VK WorkSpace расширены групповые политики хранения писем. Администратор может назначить разные сроки автоматического удаления писем не только на уровне домена, но и для отдельных групп пользователей. Это помогает выполнять корпоративные регламенты по срокам хранения важных данных и экономить дисковые ресурсы.

Для пользователей в облачной и серверной версии «Почты» добавлены настраиваемые цветные метки. Это особенно полезно в общих ящиках, где несколько сотрудников разбирают входящие: каждый участник команды создает метку со своим именем и маркирует письма, которые забирает в работу.

«Календарь» VK WorkSpace: настройка часового пояса и доступ к файлам встречи для внешних участников

Во всех версиях «Календаря» VK WorkSpace появилась настройка часового пояса. Если время на устройстве меняется — например, в командировке — сервис предлагает перейти на местный часовой пояс. После этого все события, почтовые уведомления и напоминания от календарного бота в «Мессенджере» подстраиваются автоматически.

В серверной версии «Календаря» стало удобнее пересылать дополнительные материалы к встречам. Ранее вложения (например, презентации для подготовки ко встрече) отправлялись в формате ссылки на корпоративный диск, и для внешних участников нужно было настраивать гостевой доступ. Теперь при создании встречи система предупредит об этом организатора и предложит отправить им вложения файлами. Материалы можно будет открыть в почтовом клиенте без доступа к внутренним системам.

«Доска» VK WorkSpace: история версий, новые шаблоны и собственный дистрибутив

Во всех версиях «Доски» VK WorkSpace добавлена история изменений: владельцы могут отслеживать правки и возвращаться к предыдущим версиям. Расширена библиотека шаблонов: в ней появились воронка продаж, оргструктура и другие варианты. Также появилась возможность сохранять собственные наработки как шаблоны.

Серверная версия «Доски» VK WorkSpace получила дистрибутив для развертывания в контуре компании. Теперь инструмент можно установить независимо от других компонентов платформы, что позволяет компаниям начинать внедрение VK WorkSpace с одного продукта.

«Мессенджер» VK WorkSpace: управление коммуникациями

В серверной версии «Мессенджера» появилась политика ограничения на создание чатов и каналов. Администраторы могут регламентировать роли и настраивать срок хранения файлов в чатах до удаления. Во всех версиях VK WorkSpace владельцы групповых чатов и каналов теперь могут самостоятельно передавать права другому участнику без обращения к администратору.

«Мы продолжаем развивать VK WorkSpace как единую цифровую среду, которая закрывает потребности команд любого масштаба в совместной работе и безопасных корпоративных коммуникациях. В этом обновлении мы сделали акцент на новые инструменты, которые дают ИТ-руководителям дополнительный контроль над использованием дискового пространства. Сотрудники получили инструменты, которые повышают продуктивность: новые цветовые метки писем, настройка часовых поясов в «Календаре», история изменений в «Доске» — все это улучшает пользовательский опыт», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще