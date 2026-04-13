«VK Видео» ускорила старт видео в шесть раз для пользователей с медленным интернетом

«VK Видео» обновила технологии воспроизведения, чтобы видео быстрее загружалось при нестабильной сети. Благодаря комплексному обновлению старт видео на Android ускорился в шесть раз, в веб-версии — в четыре раза, а доля успешных воспроизведений при медленном интернет-соединении выросла в 16 раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновление охватывает несколько уровней воспроизведения. Улучшенные алгоритмы в реальном времени анализируют пропускную способность соединения и динамически подбирают параметры видеопотока, поддерживая непрерывность просмотра. Технологии дополнительно учитывают производительность устройства, подбирая оптимальное разрешение видео, — это важно для устройств со слабыми техническими характеристиками.

Обновленный веб-плеер учитывает состояние сети и реальный размер окна на устройстве, что позволяет быстрее загружать первый кадр даже при медленном соединении.

«Видео при нестабильном интернет-соединении — это одна из самых сложных инженерных задач: нужно одновременно учитывать состояние сети, возможности устройства и ожидания пользователя. Нам удалось найти решения, которые работают в связке и дают ощутимый результат — старт видео ускорился в разы», — сказал руководитель департамента разработки мультимедиа технологий VK Игорь Никифоров.

