ИТ-компания «Три Точки» перенесла телематическую инфраструктуру в VK Tech

ИТ-компания «Три Точки», разрабатывающая телематические решения и радиоэлектронные блоки для ведущих российских автопроизводителей, перенесла ключевую цифровую инфраструктуру в VK Tech. Переход занял около месяца и прошел успешно. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Три Точки» разместила в VK Cloud основные сервисы, используемые в работе с подключенным транспортом: системы обработки телематических данных, брокеры очередей, клиентские приложения, CRM-системы и сервисы мониторинга. Сегодня эта инфраструктура обеспечивает стабильную обработку данных более чем от 350 тысяч автомобилей и создает основу для дальнейшего развития цифровых сервисов компании.

«Три Точки» разрабатывает и производит блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические модули и программные решения для автомобильной отрасли. Сервисы компании используются для мониторинга, аналитики и управления цифровыми функциями автомобилей через мобильные приложения и веб-интерфейсы.

Переход на решения VK Tech стал для «Три Точки» шагом в развитии собственной цифровой инфраструктуры. Для стабильной и безопасной работы сервисов компания использует инструменты мониторинга и защиты данных, а также резервирование и геораспределение.

«Наша инфраструктура обрабатывает данные от сотен тысяч автомобилей в реальном времени, поэтому для нас критически важны устойчивость, безопасность, скорость масштабирования и удобство управления ресурсами. Переход в VK Cloud позволил быстро развернуть рабочую платформу и создать основу для дальнейшего развития цифровых продуктов», — сказал директор по развитию ГК «Три Точки» Сергей Столпер.

Параллельно компания внедрила цифровую среду VK WorkSpace для корпоративных коммуникаций. За один день «Три Точки» развернула защищенную почтовую систему для офисных сотрудников, обеспечив доступ к рабочим сервисам с разных устройств и объединив корпоративные инструменты в единой цифровой среде. В дальнейшем планируется интеграция почты с календарем, переговорными комнатами и сервисами рассылок.

«Кейс компании “Три точки” демонстрирует, как единая экосистема VK Tech помогает бизнесу одновременно решать инфраструктурные и организационные задачи. Облачные сервисы VK Cloud помогают обеспечить стабильную работу во время пиковых нагрузок, а VK Workspace — эффективные и безопасные коммуникации внутри команды», — сказал заместитель вице-президента по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Королев.