Ловит от квартиры до садового участка — инженеры расширили телеком-покрытие в Ижевске

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в Индустриальном районе Ижевска. Теперь жители ЖК «Цветочный город» могут пользоваться мобильной связью и звонить родным, друзьям и коллегам, находясь как внутри квартир, так и на придомовой территории. Также покрытие появилось в близрасположенных садовых массивах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В условиях плотной застройки, наличия различных объектов инфраструктуры и роста пользователей инженеры оператора зафиксировали повышенную нагрузку на сеть. На основе этих данных было принято решение о запуске нового телеком-оборудования.

Основное внимание при развитии сети специалисты уделили качеству голосовой связи. Новое оборудование настроено таким образом, чтобы минимизировать потери сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий, а также при перемещении абонента между помещениями и улицей. В результате: даже в часы пик звонок дойдет до адресата, а звук будет четким и естественным и на верхних этажах, и внутри дворовых пространств.

«Рост числа пользователей мобильной связи в спальных районах — естественный процесс, сопровождающий развитие городской инфраструктуры. По мере заселения домов увеличивается и нагрузка на телекоммуникационные сети, что требует своевременного реагирования со стороны операторов. МегаФон применяет подход, основанный на анализе реальных данных о потреблении трафика и качестве соединения, чтобы определять приоритетные точки для модернизации. В случае с жилым комплексом «Цветочный город» такое планирование позволило заранее подготовить сеть к растущим нагрузкам и обеспечить комфортное пользование услугами связи с момента активного заселения района», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Новое качество связи оценят и в СНТ «Ветеран», «Ромашка», «Виктория», «Юбилейный». Здесь оператор увеличил территорию действия сети, чтобы садоводы во время работ и загородного отдыха могли связаться с родными, как на участке, так и внутри дома.

Установка нового оборудования в Индустриальном районе Ижевска — часть системной работы оператора по развитию сети в столице республики. В дальнейшем «МегаФон» продолжит мониторинг качества связи в районе и при необходимости внесет корректировки в работу объектов связи. Такой подход обеспечивает уверенное покрытие сети и качественный сигнал, а также создает основу для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры на территории города.