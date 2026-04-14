«МТС Линк» добавил новые ИИ-функции в сервис «Формы»

«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавил в сервис для тестов и опросов «Формы» облако слов. Интерактивный формат помогает участникам вебинаров и встреч наглядно видеть общий результат, а ведущим — лучше понимать аудиторию. Также в сервисе появился фильтр нецензурных слов для ответов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Облако слов — новый формат работы с открытыми вопросами в «МТС Линк Формах». Искусственный интеллект обрабатывает ответы и выводит результаты в виде облака: чем чаще встречается слово, тем крупнее текст. Система автоматически объединяет совпадающие по значению понятия и исключает нецензурную лексику, чтобы итог оставался ясным и корректным. Такой способ визуализации помогает быстро выявить мнение аудитории и подходит для разных сценариев — от вовлечения участников в начале занятия до подведения итогов.

В «МТС Линк Формах» также появился фильтр нецензурных слов в ответах на открытые вопросы. При показе результатов такие варианты скрыты от слушателей, но доступны организатору в исходном виде. Функция исключает необходимость в дополнительной ручной модерации и помогает поддерживать комфортную атмосферу для всех участников мероприятия.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

«При организации онлайн-обучения одной из ключевых задач остается вовлечение аудитории в условиях усталости от цифрового контента. Мы видим запрос рынка на интерактивные форматы и последовательно развиваем продукты в этом направлении. Например, в «МТС Линк Формах» за год появилось много новых возможностей, в том числе инструмент для создания квизов. С его помощью можно проводить на занятиях серии опросов с общим рейтингом участников. Новые возможности развивают этот подход: благодаря им проверка знаний занимает меньше времени, а обучение становится более наглядным и управляемым», — отметил руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Сервис «МТС Линк Формы» предназначен для сбора обратной связи и работы с аудиторией во время обучения или внешних онлайн-мероприятий. С его помощью можно вовлекать участников в процессе занятия, проводить опросы, тесты и комплексную проверку знаний и получать результаты в режиме реального времени. Формы можно запускать прямо в окне вебинара или встречи, а также использовать отдельно — по ссылке, например, для асинхронного обучения или исследований.

