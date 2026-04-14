Под Оеком усилили покрытие 4G

Голосовая связь без помех и скорости мобильного интернета до 80-90 Мбит/с стали доступны жителям Черемушки и Егоровщины Иркутского района. Техническая служба «МегаФона» установила в обеих деревнях телеком-оборудование с поддержкой LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Черемушке и Егоровщине, которые располагаются вблизи Оека, суммарно проживают чуть меньше 1000 человек. Новые базовые станции обеспечили жителям стабильное покрытие LTE, высокие скорости мобильного интернета и бесперебойную голосовую связь. Для абонентов открылись дополнительные цифровые возможности. Теперь они могут с комфортом решать повседневные и рабочие задачи, без зависаний смотреть видео и листать соцсети, общаться с близкими в мессенджерах, оформлять онлайн-заказы в магазинах. Стабильная связь важна и для доступа к государственным, образовательным сервисам, телемедицине и банковским услугам.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

Кроме того, качество сети улучшилось и на Качугском тракте, проходящем между Черемушкой и Егоровщиной, а также в близлежащих поселениях.

«Качественная мобильная сеть является важнейшим фактором развития сельских территорий, поэтому мы регулярно расширяем телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах и на региональных трассах. Особое внимание уделяется Иркутскому району, где в прошлом году была завершена работа по строительству почти 20 базовых станций, что существенно повысило уровень услуг связи для местных жителей», – отметил Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Другие материалы рубрики

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

ЦРУ внедряет нейросети для поиска шпионов

Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения

Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще