«Росагролизинг» ведет корпоративную коммуникацию в отечественном мессенджере eXpress

АО «Росагролизинг», российская агропромышленная лизинговая компания, строит систему корпоративных коммуникаций на базе коммуникационной платформы eXpress. Решение позволило компании унифицировать каналы рабочей коммуникации, обеспечить высокий уровень информационной безопасности и выполнить отраслевые задачи импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

До внедрения в компании использовались разрозненные решения, такие как корпоративный Skype и публичные мессенджеры. Это создавало риски утечки бизнес-данных и сложности в поиске информации. Переход на единую отечественную платформу eXpress был обусловлен не только необходимостью усиления защиты, но и необходимостью создания единого информационного поля для всех сотрудников в собственной инфраструктуре компании (по модели on-premise) Платформа eXpress полностью удовлетворила требованиям заказчика: отечественная разработка из реестра российского ПО имеет сертификат ФСТЭК, встроенные механизмы интеграции с корпоративным каталогом и удобную аутентификацию пользователей по методу SSO (Single Sign-On).

Начиная с 2024 г., платформа стала основным инструментом для повседневных коммуникаций более 500 сотрудников «Росагролизинг». Им доступны все современные возможности коммуникации: чаты с обсуждениями, напоминаниями и статусами, персональные звонки и видеоконференции с демонстрацией экрана в высоком качестве, размытием фона и реакциями, а также возможность безопасного общения с многочисленными партнерами и подрядчиками компании, использующими гостевые аккаунты. Удобство и привычный интерфейс корпоративного мессенджера также способствовали тому, что 95% сотрудников компании подключились к eXpress в первые два месяца после внедрения.

Заказчик видит в решении большой потенциал: ИТ-подразделением компании уже разработан и внедрен чат-бот для автоматизации рутинных операций службы технической поддержки (Service Desk). Кроме этого, в компании изучают возможность создания интеграции в формате мини-приложения смартапп (SmartApp) с каталогом техники и внутренней CRM-системой для ускорения и повышения качества клиентского сервиса.

«Переход в защищенный мессенджер eXpress — это важный шаг в цифровой трансформации нашей компании. Этот проект обеспечил технологический суверенитет, защиту данных и эффективность командной работы АО «Росагролизинг» в интересах развития всего российского АПК», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий АО «Росагролизинг» Денис Молотков.

«Примечательно, когда лидеры в своем сегменте бизнеса выбирают одно из лидирующих решений в нише корпоративных коммуникаций. Опыт Росагролизинг может служить ориентиром для других организаций агросектора, стремящихся к безопасным и импортонезависимым коммуникациям», — сказал основатель и CEO eXpress Андрей Врацкий.