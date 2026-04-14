CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries обновила поиск товаров — пользователи могут искать по фото и тексту одновременно

RWB тестирует обновленный поиск по фото в мобильном приложении Wildberries. Теперь пользователи могут не только загрузить изображение, но и добавить к нему текстовое уточнение — система учитывает оба источника и точнее подбирает товары. Функция приближает поиск к формату ассистента: пользователь может показать пример и сразу уточнить, что именно хочет изменить или найти. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Например, можно загрузить фотографию футболки и добавить уточнение «с длинным рукавом» или «без принта», либо найти «диван, но без подлокотников». Такой сценарий помогает искать товары даже в ситуациях, когда нет точного описания или подходящего изображения — достаточно показать похожий вариант и задать направление поиска словами.

Технология объединяет анализ изображения и текста: алгоритмы учитывают визуальные характеристики товара и смысловые уточнения пользователя. Это позволяет точнее интерпретировать запрос и находить более релевантные результаты по сравнению с классическим поиском.

Кроме того, искать товары по фото стало ещё проще. Теперь кнопка Wildberries появилась в меню «Поделиться» на смартфоне. Достаточно нажать на любую картинку в галерее, браузере или другом приложении, выбрать Wildberries — и сразу перейти к результатам поиска по этому изображению.

Интерес к фотопоиску на платформе продолжает расти. Сегодня этой функцией ежедневно пользуются 1,7 млн человек, а за последний год ее месячная аудитория увеличилась более чем в два раза.

цифровизация

«Мы движемся к тому, чтобы поиск понимал не только картинку, но и намерение пользователя. Человек не всегда может точно сформулировать запрос — ему проще показать пример и уточнить, что именно изменить. С помощью искусственного интеллекта мы делаем этот сценарий естественным и удобным», — сказал Максим Пасашков, руководитель команды рекомендаций Wildberries.

Новые функции уже тестируется в мобильном приложении. В ближайшее время они станут доступны всем пользователям Wildberries.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

