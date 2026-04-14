CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Яндекс» повысил эффективность рекламы за счет крупнейшего обновления своих рекомендательных систем

«Яндекс» внедрил в рекламную систему свою самую современную рекомендательную технологию ARGUS, которая работает на генеративных моделях. От первых научных разработок и экспериментов до запуска в одной из самых высоконагруженных рекламных систем в Европе прошло менее года. Если раньше нейросети учитывали действия и интересы пользователей в интернете за последние десятки дней, то теперь — за год. Это самое крупное обновление нейросетевой рекламной архитектуры «Яндекса», которое позволяет рекламодателям точнее таргетировать рекламу, а пользователям — получать более полезные им предложения.

«По итогам 2025 г. использование нейротехнологий в целом позволило повысить общую эффективность рекламной системы «Яндекса» на 38%, — отметил директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов. — Сегодня в условиях снижения экономической активности и медиаинфляции стоимость привлечения клиентов неизбежно растет. При этом наша рекламная система позволяет рекламодателям сохранять целевое количество конверсий без значимого увеличения бюджета. В этом нам помогают в том числе усовершенствованные рекомендательные технологии, повышающие точность подбора рекламы и качество трафика для бизнесов».

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

ARGUS работает на архитектуре, которая объединяет десятки нейросетей. Каждая из них решает свою задачу: например, прогнозирует вероятность клика, оценивает вероятность конверсии или учитывает контекст — где, когда и как пользователь взаимодействует с рекламой. Все нейросети работают как одно целое, чтобы максимально точно понимать интересы пользователей. И если раньше рекламные алгоритмы учитывали действия и интересы пользователей в цифровой среде за последние десятки дней, то теперь за год: с ARGUS объем памяти вырос в 30 раз — с 256 до 8000 событий. Это позволяет лучше анализировать обезличенные данные и подбирать пользователям рекламу, не меняя подхода к приватности.

Первой рекомендательную технологию ARGUS внедрила в 2025 г. «Яндекс Музыка». Сейчас ее используют и другие ключевые сервисы компании, в частности «Маркет» и «Лавка». Внедрение ARGUS в рекламную систему «Яндекса» будет способствовать совершенствованию этой технологии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще